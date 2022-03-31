Посёлок Золотая Нива в Донецкой области перешёл под контроль ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.
"Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже", — сообщает 31 марта Teleram-канал военного ведомства.
По информации Минообороны, за сутки российские военные продвинулись на 6 километров, уничтожив при этом два танка, четыре БМП и машин ВСУ, а также до шести десятков украинских националистов
Сообщается также о продолжении наступления войск ЛНР и завершении ими зачистки от украинских боевиков населённого пункта Житловка. В настоящее время бойцы ЛНР ведут бои за населённый пункт Кременная.
Ранее МИД ЛНР заявил об освобождении от ВСУ более 90% территории республики. Согласно сведениям министерства, к 29 марта подразделения Народной милиции республики освободили 94 населённых пункта ЛНР и ДНР.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.