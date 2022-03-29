В ДНР заявили об освобождении от ВСУ 135 населённых пунктов

К утру 29 марта подразделениям ДНР удалось освободить от украинских военных 135 населённых пунктов, заявили в штабе территориальной обороны республики.

"По состоянию на 29 марта 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 135 населёнными пунктами", — сообщает Telegram-канал штаба.

В настоящее время бойцы ДНР ведут бои за населённые пункты Марьинка, Новомихайловка и Новобахмутовка.

Ранее МИД ЛНР сообщил об освобождении от ВСУ более 90% территории республики. Согласно сведениям министерства, подразделениями Народной милиции республики освобождено 94 населённых пункта ЛНР и ДНР.

Также сообщается, что российские военные освободили от ВСУ населённые пункты ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое.

Украинские военные пока контролируют города Золотое, Лисичанск и Северодонецк, а также некоторые прилегающие к ним населённые пункты.