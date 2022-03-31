Наемники на Украине рассказали о своей службе: "Это ад"

Иностранные наемники, работавшие на Украине во время спецоперации, поделились подробностями своей службы и назвали ее адом. Как пишет зарубежный портал Vice, многие из них сбежали из-за бомбардировок.

Поляк Адам признавался, что его поразил внешний вид одного из покалеченных солдат. Другой иностранный новобранец, которого зовут Хьиу Ле, по происхождению - вьетнамец из Калифорнии, сказал, что по сравнению с Украиной его службу в Афганистане можно сравнить с курортом. Он поделился, что в казармах не было дисциплины, везде главенствовала дедовщина, в частности, главными себя считали американцы и британцы. Более того, и Ле, и Адам считают, что они употребляли много наркотиков.

"Было много людей, которые не хотели идти на задание с этими парнями, потому что они просто не заслуживали доверия. Был высокий риск получить пулю в спину", - сказал Хьиу Ле.

Всего он пробыл на Украине несколько дней. Сейчас он находится в Европе и пытается опомниться от увиденного.