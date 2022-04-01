Кадыров дал засевшим на заводе в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что даёт боевикам, засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, всего один день, чтобы сложить оружие и добровольно сдаться.

По его словам, если они пойдут на такие условия, их ждут переговоры с чеченскими силовиками. Он пообещал, что в этом случае боевиков "трогать не будут".

"Я уверен, если вы встанете на правильный путь, как у нас в Чеченской республике, президент может объявить амнистию, и вы можете попасть под амнистию… Завтра один день у вас есть, а после завтра мы вас все уничтожим", — сказал Кадыров на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Ранее политик выложил ролик, на котором видно, как украинские военнопленные просят прощение у народов России и Украины, а также призывают сложить оружие, направленное против российской армии.