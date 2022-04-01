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Автор Светлана Нерадовская

Конашенков: нефтебаза в Белгороде, по которой нанёс удар Киев, не военная

Силовые структуры

Российская нефтебаза в Белгороде, по которой нанесли удар два ударных вертолёта ВСУ, не является военным объектом. Об этом проинформировал прессу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков: нефтебаза в Белгороде, по которой нанёс удар Киев, не военная

"1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов", — рассказал Конашенков.

Генерал уточнил, что в нанесённый ВСУ удар стал причиной пожара, явившегося следствием попадания ракет в часть резервуаров.

По словам Конашенкова, пострадавшая в результате авиаудара белгородская нефтебаза — это исключительно гражданский объект.

"С данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет", — уточнил представитель Минобороны РФ.

 

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу белгород игорь конашенков
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