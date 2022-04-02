Омбудсмен ЛНР: пленные украинские военные не хотят возвращаться в свою армию

Пленные представители ВСУ, которые находятся в ЛНР, не хотят возвращаться в украинскую армию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.

По её словам, военные из Украины осознали, что на протяжении восьми лет слышали от своего командования новости, не соответствующие действительности.

Она отметила в интервью РИА Новости, что в числе пленных есть офицеры и солдаты, которые, дав присягу украинскому народу, шли на Донбасс под лозунгами "защиты от агрессора".

"В итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, обстреливали, выполняя приказы военного командования, гражданскую инфраструктуру", — пояснила Сердюкова.

Она подчеркнула: сейчас пленные военные ВСУ понимают, что были под влиянием пропаганды.