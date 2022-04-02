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Автор Юлия Миленина

Омбудсмен ЛНР: пленные украинские военные не хотят возвращаться в свою армию

Силовые структуры

Пленные представители ВСУ, которые находятся в ЛНР, не хотят возвращаться в украинскую армию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.

Омбудсмен ЛНР: пленные украинские военные не хотят возвращаться в свою армию

По её словам, военные из Украины осознали, что на протяжении восьми лет слышали от своего командования новости, не соответствующие действительности.

Она отметила в интервью РИА Новости, что в числе пленных есть офицеры и солдаты, которые, дав присягу украинскому народу, шли на Донбасс под лозунгами "защиты от агрессора".

"В итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, обстреливали, выполняя приказы военного командования, гражданскую инфраструктуру", — пояснила Сердюкова.

Она подчеркнула: сейчас пленные военные ВСУ понимают, что были под влиянием пропаганды.

"Среди тех, с кем я пообщалась, не было ни одного военнослужащего, который бы сказал, что после освобождения вновь встанет в ряды армии Украины", — заключила специалист.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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