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Автор Мирослав Марков

Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале операции по штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся солдаты ВСУ. По его словам, этим занимается легендарный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова, люди, которые уже занимались подобными мероприятиями.

Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты

"У нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение. Час расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок. Живым никто не уйдет, так как это зло должно быть уничтожено на корню", — написал Кадыров в своем telegram-канале. 

На видео, которое прикреплено к посту, показаны чеченские военнослужащие со спецтехникой. Кадыров заключил, что задача сложная, но выполнимая, и она точно будет исполнена. Завод "Азовсталь" остался практически единственной в Мариуполе укреплённой позицией батальона "Азов" (организация запрещена в России).

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров
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