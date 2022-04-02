Кадыров сообщил о начале штурма мариупольского завода, где засели нацисты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале операции по штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся солдаты ВСУ. По его словам, этим занимается легендарный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова, люди, которые уже занимались подобными мероприятиями.

"У нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение. Час расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок. Живым никто не уйдет, так как это зло должно быть уничтожено на корню", — написал Кадыров в своем telegram-канале.

На видео, которое прикреплено к посту, показаны чеченские военнослужащие со спецтехникой. Кадыров заключил, что задача сложная, но выполнимая, и она точно будет исполнена. Завод "Азовсталь" остался практически единственной в Мариуполе укреплённой позицией батальона "Азов" (организация запрещена в России).