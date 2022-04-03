В Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города Бучи являются очередной провокацией киевского режима.
В ведомстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города ещё 30 марта.
"Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками", — сказали в Минобороны РФ.
Также в российском ведомстве добавили, что так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.
Напомним, что видеозапись, сделанная после ухода российских военных в городе Буча Киевской области, показывает многочисленных погибших мирных жителей, лежащих на дороге. Однако внимательные пользователи заметили, что тела "погибших" шевелятся.
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".