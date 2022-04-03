Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России

В Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города Бучи являются очередной провокацией киевского режима.

В ведомстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города ещё 30 марта.

"Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками", — сказали в Минобороны РФ.

Также в российском ведомстве добавили, что так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Напомним, что видеозапись, сделанная после ухода российских военных в городе Буча Киевской области, показывает многочисленных погибших мирных жителей, лежащих на дороге. Однако внимательные пользователи заметили, что тела "погибших" шевелятся.