Песков: украинским видеозаписям из Бучи нельзя доверять

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не доверять распространённым Украиной видеоматериалам из Бучи.

По его словам, сотрудники Министерства обороны РФ обнаружили признаки видеоподлогов и различных фейков в роликах, которые разошлись по социальным сетям.

"Эта информация должна быть подвергнута серьёзному сомнению. Этим видеоматериалам во многом нельзя доверять, там на лицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и фейков", — подчеркнул Песков на брифинге с журналистами.

Ранее власти Украины обвинили армию РФ в убийстве мирных жителей Бучи. По соцсетям распространились кадры, на которых видно, как на улицах лежат тела погибших людей.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что провокация в Буче была подготовлена киевским режимом для срыва российско-украинских переговоров по мирному урегулированию конфликта.