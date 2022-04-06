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Автор Ольга Лебедева

В сеть выложено видео убийства российских военных

Силовые структуры

Во вторник в социальных сетях появился ужасный клип, якобы показывающий казнь российских военнопленных украинскими боевиками.

В сеть выложено видео убийства российских военных

Видео начинается с очевидного убийства тяжело раненного российского военнослужащего, который лежал на дороге:

“Смотрите, он все еще жив. Он хрипит”, - говорит голос за кадром, далее раздаются выстрелы в беззащитного солдата.

Затем оператор показывает тела еще нескольких россиян, разбросанные по земле в лужах крови, мимо которых идут ликующие вооруженные люди с украинскими военными знаками различия на их форме. Они ведут куда-то группу военнопленных. Далее – выстрелы в голову в упор и перерезанное горло.

Украинские солдаты на видео кричат “Слава Украине! Слава героям!” – лозунг, принадлежащий нацистским коллаборационистам Второй мировой войны, который был принят военными страны – и обсуждают, какое снаряжение они могли бы награбить с трупов.

По этическим соображениям показать это видео Pravda.Ru не может.

На записи нет указаний места и даты, когда оно было записано. Российские военные эксперты предполагают, что, возможно, видео было снято в том же районе за пределами Киева, что и опубликованное информационным агентством УНИАН 30 марта. Или и вовсе является его продолжением, потому что в кадре есть тот же захваченный российский бронетранспортер и узнаваем один из тех украинских бойцов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, экспертам поручено установить обстоятельства инцидента, его дату и место, а также личности украинских военнослужащих, которые в нем фигурируют.

“Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских вооруженных формирований совершили грубое нарушение Женевской конвенции о военнопленных”, - заявили в Следкоме.

О зверствах украинских военных, в том числе и в отношении военнопленных, ранее сообщалось не раз. Например, во вторник Минобороны РФ опубликовало записи рассказов наших ребят, которым повезло вырваться из плена. Подробнее об этом – здесь.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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