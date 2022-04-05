EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Силовые структуры

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ. По словам бывших теперь уже военнопленных, их избивали, связывали по рукам, забивали в рот кляпы и держали в нечеловеческих условиях.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Всё, рассказанное нашими ребятами, представляет собой нарушение Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", которая предусматривает, что военнопленные "должны быть всегда защищены, особенно от любых актов насилия или запугивания, от оскорблений и общественного любопытства", и гласит, что " меры возмездия запрещены против них".

Рассказы освобождённых военнослужащих

"Они связали нас по рукам и ногам и начали избивать нас. У меня была маленькая борода, поэтому стали говорить "это от Кадырова, от Кадырова", то есть чеченец. Я понял, что у них особое отношение к чеченцам из кадыровского полка. Они начали бить меня по лицу, по голове. Затем, я потерял сознание и в этот момент я больше ничего не помню".

По словам российского военного, он и его попавшие в плен товарищи получали разного рода угрозы со стороны украинских военных, среди которых — быть повешенными или кастрированными. Некоторые издевательства были настолько страшными, что он не стал говорить о них на камеру.

"Я помню, когда мы лежали на земле, связанные, среди других солдат был раненый. Не знаю, пытали его или что, я его не видел, помню, как он кричал", — рассказывает мужчина, добавляя, что все акты насилия бандиты записывали на видео.

Другой освобождённый российский военный рассказал, что во время пленения их заставляли "шесть-семь часов находиться в подвале с закрытыми глазами" и участвовать в съемках видеороликов:

"Нас допрашивали под дулами автоматов или с пистолетом у головы, а потом везли в военную полицию. И если там на какие-то вопросы мы не отвечали "не знаю", нас снова жестоко били".

Разоблачён фейк, запущенный в интернет ВСУ

К слову, этого солдата ВСУ "засветили" в одном из распространённых нацбатами клипов. На том ролике мужчина называет себя Павлом Кравченко и заявляет, что не знал о том, что ему придется въезжать на территорию Украины, и что у него не было личных документов:

"Нас кормят три раза в день, очень хорошо, нас не бьют, ничего", — говорил он в украинской версии о своем пребывании в плену, добавляя, что имел возможность часто общаться с родственниками.

"… до смерти"

Другой российский военный рассказал, что в первый день его пленения украинцы привезли в тюрьму еще одного пленного, который, по словам находившегося в помещении врача, "не выдержит до утра":

"Этого человека били всю ночь, избивали до смерти. Вы лежите, с завязанными глазами, и по всему спортзалу слышны крики боли этого человека", — сказал он, добавив, что утром им сообщили, что они спали рядом с трупом.

"Особая ненависть — к лётчикам"

Согласно его показаниям, хуже всего приходилось в плену захваченным летчикам — они были единственными, кто всегда оставался в наручниках:

"Они подвергались многим пыткам, не давали им спать, давали пищу реже и воду, — вспоминает солдат. — Перед тем, как мы предстали перед Красным Крестом, все вокруг говорили нам, что, если нас спросят, мы должны утверждать, что нас прекрасно кормят, дают нам воду, что у нас ничего не пропало, что условия были идеальными, что раненых хорошо лечили".

Куратор: Александр Артамонов
Темы минобороны
Sberbank
Новости
Посол РФ в США Антонов: "Провокация в Буче — верх лжи и цинизма"
Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"
Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ
Reuters: Пентагон не может самостоятельно подтвердить зверства в украинской Буче
Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул
Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Перечислены антироссийские санкции, которые войдут в пятый пакет ЕС
Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Любовь Степушова Что стоит за арестом в Казахстане "агента А" — террориста, русофоба и наркомана Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Политика. Новости и аналитика
Россия созывает Совбез ООН из-за "провокации в Буче"
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Экономика и бизнес
В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти
Последние материалы
Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ
Reuters: Пентагон не может самостоятельно подтвердить зверства в украинской Буче
Северная Корея: Пхеньян не намерен первым нападать на Сеул
Россия потребовала от США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Кулеба: Украина должна "отвоевать мир" на поле боя
Испанский аналитик о ситуации в Донбассе: Западу правду не рассказывают
Псаки призвала Индию отказаться от газа РФ: США будут счастливы стать партнёрами
Перечислены антироссийские санкции, которые войдут в пятый пакет ЕС
Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены
Эксперты-экономисты прогнозируют увеличение притока капиталов в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников