Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ. По словам бывших теперь уже военнопленных, их избивали, связывали по рукам, забивали в рот кляпы и держали в нечеловеческих условиях.

Всё, рассказанное нашими ребятами, представляет собой нарушение Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", которая предусматривает, что военнопленные "должны быть всегда защищены, особенно от любых актов насилия или запугивания, от оскорблений и общественного любопытства", и гласит, что " меры возмездия запрещены против них".

Рассказы освобождённых военнослужащих

"Они связали нас по рукам и ногам и начали избивать нас. У меня была маленькая борода, поэтому стали говорить "это от Кадырова, от Кадырова", то есть чеченец. Я понял, что у них особое отношение к чеченцам из кадыровского полка. Они начали бить меня по лицу, по голове. Затем, я потерял сознание и в этот момент я больше ничего не помню".

По словам российского военного, он и его попавшие в плен товарищи получали разного рода угрозы со стороны украинских военных, среди которых — быть повешенными или кастрированными. Некоторые издевательства были настолько страшными, что он не стал говорить о них на камеру.

"Я помню, когда мы лежали на земле, связанные, среди других солдат был раненый. Не знаю, пытали его или что, я его не видел, помню, как он кричал", — рассказывает мужчина, добавляя, что все акты насилия бандиты записывали на видео.

Другой освобождённый российский военный рассказал, что во время пленения их заставляли "шесть-семь часов находиться в подвале с закрытыми глазами" и участвовать в съемках видеороликов:

"Нас допрашивали под дулами автоматов или с пистолетом у головы, а потом везли в военную полицию. И если там на какие-то вопросы мы не отвечали "не знаю", нас снова жестоко били".

Разоблачён фейк, запущенный в интернет ВСУ

К слову, этого солдата ВСУ "засветили" в одном из распространённых нацбатами клипов. На том ролике мужчина называет себя Павлом Кравченко и заявляет, что не знал о том, что ему придется въезжать на территорию Украины, и что у него не было личных документов:

"Нас кормят три раза в день, очень хорошо, нас не бьют, ничего", — говорил он в украинской версии о своем пребывании в плену, добавляя, что имел возможность часто общаться с родственниками.

"… до смерти"

Другой российский военный рассказал, что в первый день его пленения украинцы привезли в тюрьму еще одного пленного, который, по словам находившегося в помещении врача, "не выдержит до утра":

"Этого человека били всю ночь, избивали до смерти. Вы лежите, с завязанными глазами, и по всему спортзалу слышны крики боли этого человека", — сказал он, добавив, что утром им сообщили, что они спали рядом с трупом.

"Особая ненависть — к лётчикам"

Согласно его показаниям, хуже всего приходилось в плену захваченным летчикам — они были единственными, кто всегда оставался в наручниках: