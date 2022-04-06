"Пришло осознание безнадёги" - почему массово сдались украинские морпехи

На Донбассе отчаянно, прикрываясь мирными жителями, сопротивляются проводящим спецоперацию российским войскам боевики украинских нацбатов, которые являются ещё и загранотрядами для ВСУ. Сообщения об их жестокости приходят едва ли не в режиме нон-стоп.

Однако, в последние дни — очень на то похоже — произошёл какой- то перелом. И так называемая "элита" украинской армии свой боевой задор начинает терять. Например, 4 апреля сразу 267 морпехов ВМС Украины сложили оружие и сдались в плен. О чем первым сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Позже появилось видео, на котором с пленными морскими пехотинцами разговаривает депутат Госдумы Адам Делимханов, выступивший гарантом того, что к ним будут относиться строго в соответствии с Женевской конвенцией.

Почему вдруг бойцы одного из самых боеспособных подразделений ВСУ побежали с поля боя? Капитан 1 ранга Владимир Дандыкин, который служил на Черноморском флоте и видел, как зарождалась бандеровщина в рядах украинской армии, считает, что всё дело в "боевом и моральном надломе" морских пехотинцев ВСУ.

По словам военного эксперта, ещё в 1993 году, когда на базе бывшей бригады морской пехоты Черноморского флота только создавалось это подразделение, "у замполита батальона были диски с песнями о Степане Бандере, он говорил, что это подарки из Канады".

"Эти ребята получали серьезное оснащение и вооружение, что сделало их одним из самых элитных подразделений наряду с воздушно-штурмовыми частями ВСУ.

После Майдана этот батальон морской пехоты оказался наиболее мотивированной и едва ли не единственной частью, которая почти в полном составе ушла на Украину. А потом их бросали на Донбасс, где они воевали в связке с нацбатами. И мало отличались от них по жестокости".

Сейчас же, считает Владимир Дандыкин, они поняли, что время безнаказанности и лёгких побед кончилось. И никто их выручать не будет. И решили сделать это сами".