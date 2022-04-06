EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"

Силовые структуры

Руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины подготовили провокации по примеру фейка в Буче в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке. Как подчеркнули в министерстве, к разработке привлекли гражданское население.

Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"

"В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", — заявил генерал-майор в ходе брифинга.

По информации Мизинцева, Киев планирует распространять дезинформацию о массовом убийстве мирного население. При этом российских солдат назовут виновниками преступлений, предупредили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание фейка в Буче является преступлением Украины и западных СМИ. Как отметила дипломат, дезинформацию вбросили с целью оправдать введение новых санкции против Москвы, замедлить её переговоры с Киевом.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы украина минобороны мария захарова михаил мизинцев
Sberbank
Новости
США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ
Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен
Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно
Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров Любовь Степушова Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ
Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен
Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно
Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников