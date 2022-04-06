Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"

Руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины подготовили провокации по примеру фейка в Буче в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке. Как подчеркнули в министерстве, к разработке привлекли гражданское население.

"В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", — заявил генерал-майор в ходе брифинга.

По информации Мизинцева, Киев планирует распространять дезинформацию о массовом убийстве мирного население. При этом российских солдат назовут виновниками преступлений, предупредили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание фейка в Буче является преступлением Украины и западных СМИ. Как отметила дипломат, дезинформацию вбросили с целью оправдать введение новых санкции против Москвы, замедлить её переговоры с Киевом.