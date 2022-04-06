Российские военные нанесли ракетные удары по пяти базам хранения горючего ВСУ

Базы хранения горючего ВСУ в пяти украинских населённых пунктах уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, уничтоженные базы снабжали горючим подразделения ВСУ в районах Харькова, Николаева, а также в Донбассе.

Сообщается, что за минувшую ночь российская авиация и ракетчики нанесли удары по 24 украинским военным объектам, в том числе по пяти складам материально-технического обеспечения, 11 опорным пунктам и местам скопления боевой техники. Силы ПВО ВС РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотника.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 125 украинских самолётов и 93 вертолёта, 407 БПЛА, 227 ЗРК, более 1980 танков и других боевых бронированных машин, 215 установок РСЗО, свыше 850 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1882 единицы спецавтотехники.