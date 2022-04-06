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Автор Елена Федорова

Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором засняты пленные, пытавшиеся сбежать от российских военных в гражданской одежде.

Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде

Лидер Чеченской республики разместил видеоматериал в своём Telegram-канале.

"Украинские нацики, переодетые в гражданское, хотели проскользнуть мимо российских военных. Мой дорогой брат Замид Чалаев задаёт простые вопросы, но пленный настолько растерян, что не понимает с первого раза", — написал он под видео.

Ранее Кадыров заявил, что при виде чеченских силовиков украинские националисты спешно убегают, притворяясь женщинами. По его словам, боец Тимур Ахмаев, который "ведёт охоту" за представителями националистических батальонов, стал свидетелем странного поведения украинского военного.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина рамзан кадыров
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