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Автор Юлия Миленина

Кадыров: националисты Украины в женской одежде убегают при виде чеченских бойцов

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при виде чеченских силовиков украинские националисты спешно убегают, притворяясь женщинами.

Кадыров: националисты Украины в женской одежде убегают при виде чеченских бойцов

По его словам, боец Тимур Ахмаев, который "ведёт охоту" за представителями националистических батальонов стал свидетелем странного поведения украинского военного.

"При виде чеченских силовиков спешно покинул тонущий корабль, не забыв при этом переодеться в более привычную женскую одежду", — описал Кадыров поведение националиста.

Политик добавил в своём Telegram-канале, что многие украинские военные получают ордена за исключительное мужество, грамоты и благодарственные письма от Киева. Он убеждён: на Украине понятие "героизм" кардинально отличается от общепринятого.

Кроме того, глава Чечни пожелал удачи и новых побед чеченским бойцам.

Ранее Кадыров сообщал, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходят успешно, а положительная динамика наблюдается по всем фронтам.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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