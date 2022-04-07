Кадыров показал захваченные чеченскими бойцами на Украине трофеи

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой видны трофеи, захваченные чеченскими бойцами у украинских военных во время спецоперации РФ по демилитаризации.

Ролик появился в Telegram-канале политика. Кадыров подчеркнул: для настоящих воинов трофеи всегда гарантированы. Он показал оружие, государственные награды, документы и одежду украинских националистов. Всё это оказалось в руках чеченских военнослужащих.

Глава Чечни также добавил, что националисты без каких-либо пререканий сдают не только оружие, но и форму. По его словам, они бегут от бойцов из Чечни, "переодевшись в наряд бабы Нади", или даже в том, "в чём мать родила".

"Непременно чуток прижать надо, а затем и истинные мотивы проводимой спецоперации до них чётко и ясно доходят", — заключил Кадыров.

Ранее Кадыров публиковал видео с пленными, которые пытались сбежать от армии РФ в гражданской одежде.