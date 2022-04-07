Как заявил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин, украинские военные расположили вдоль черноморского побережья устаревшие мины, которые легко отрываются от якорей и уходят в свободное плавание. Так как бомбы подобного типа не имеют управления, представлять опасность они будут всегда — "отключить" или перенаправить в другое место их механически невозможно.
"Они постоянно на боевом взводе. Они могут физически "умереть", но со времен Второй Мировой войны в Балтийском море до сих пор находят эти мины, которые представляют опасность. Можно называть его сейчас не Черным, а минным морем", — сказал Дмитрий Литовкин в интервью порталу URA.RU.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.