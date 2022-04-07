Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю

Как заявил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин, украинские военные расположили вдоль черноморского побережья устаревшие мины, которые легко отрываются от якорей и уходят в свободное плавание. Так как бомбы подобного типа не имеют управления, представлять опасность они будут всегда — "отключить" или перенаправить в другое место их механически невозможно.