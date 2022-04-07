Басурин счёл бессмысленными прогнозы сроков полного освобождения Мариуполя

Попытки спрогнозировать сроки полного освобождения Мариуполя не имеют смысла из-за сложности зачистки катакомб под заводом "Азовсталь", где укрываются украинские военные, считает замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он назвал промзону предприятия "городом в городе", под которым расположены несколько этажей помещений времён СССР.

"Разбомбить сверху невозможно, нужно делать зачистку под землей. Это тоже займет время. Они к этому готовились, они эту территорию знают лучше, чем мы, поэтому какие-то даты и сроки называть смысла нет", — заявил Басурин в эфире Первого канала.

По его словам, основной задачей является блокировка всех выходов из катакомб под "Азовсталью". После этого можно ожидать сдачи в плен укрывшихся в подземельях украинские боевики.

Ранее Басурин сообщил, что основные бои в центре Мариуполя уже завершены. Помимо территории "Азовстали", столкновения с ВСУ фиксируются в порту.