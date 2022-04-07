Басурин: основные бои в центральной части Мариуполя завершились

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил о завершении основных боёв с ВСУ в центральной части Мариуполя.

Он отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что столкновения сейчас наблюдаются в мариупольском порту, а также на территории завода "Азовсталь", где сосредоточились украинские националисты.

"По поводу ситуации в Мариуполе. Основные бои в центральной части города, можно сказать, закончились", — пояснил Басурин.

Утром 7 апреля стало известно, что украинские националисты совместно с ЦИПсО ВМС подожгли корабль управления "Донбасс" в порту Мариуполя. В Народной милиции ДНР убеждены: ВСУ проводят целенаправленное уничтожение кораблей.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показывал в своём Telegram-канале кадры штурма завода "Азовсталь". По его словам, этот объект стал "пристанищем остатков боевиков" из националистических отрядов Украины.