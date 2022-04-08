Кадыров: бойцов "Азова"* ждёт голливудский сценарий, но без "хэппи-энда"

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров предрёк украинским националистам из батальона "Азов"* конец в голливудском стиле, но без "хэппи-энда". Так лидер Чечни прокомментировал ситуацию с нацотрядами, которые заняли мариупольский завод "Азовсталь".

Как подчеркнул Кадыров, засевшие в производственном здании националисты используют завод как штаб-квартиру.

"Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером… В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что всё, чего могут ожидать "азовцы"* это "штурм, руины и дымящиеся нарукавники" с фашистской символикой. Глава Чечни уточнил, что до освобождения завода от нацбатальона "осталось немного".

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.