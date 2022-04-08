США просят страны отдать старое советское оружие для отправки на помощь Украине

Белый дом по всему миру ищет советскую военную технику, чтобы отправить её на Украину. Вашингтон связывается со всеми странами, которые покупали оружие в СССР, сообщает телеканал BFM TV.

В поисках советского вооружения американская делегация отправилась даже на Кипр, рассказали журналисты BFM TV. Представители США убеждают кипрские власти обменять российское вооружение на американское оружие, чтобы отправить советские образцы на помощь Киеву.

"Особенный интерес вызывают два типа зенитных систем: Тор-М1, на котором размещена ракетная система С-300, и Бук-М2", - сообщает автор материала.

Солдат ВСУ не придется переучивать, так как советская техника уже стоит на вооружении украинской армии.

Тем временем западные страны продолжают снабжать Киев оружием. Несколько дней назад из Чехии были отправлены советские танки Т-72, бронемашины и артиллерия. США отказываются поставлять на Украину тяжёлую технику, ограничиваясь противотанковыми ракетами. Белый дом принял решение дополнительной выделить 100 миллионов долларов на закупку Javelin для Киевского режима.