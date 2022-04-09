Летчик ВСУ: Главарей "Азова"* из Мариуполя не спасли из-за плохой организации

Эвакуация главарей украинского неонацистского полка "Азов"* провалилась из-за плохой организации, считает пленённый член экипажа сбитого вертолета Ми-8 ВСУ.

Украинская армия 5 апреля предприняла очередную попытку эвакуации руководства нацбата из Мариуполя. В город прорывались два вертолёта, но были сбиты российскими переносными зенитными ракетными комплексами. Уцелевшая часть экипажа попала в плен, и офицер отдельной бригады армейской авиации Украины Бурлаков рассказал подробности операции, пишет РИА Новости.

На рассвете 5 апреля экипажу приказали перегнать вертолёт из Днепропетровска ближе к линии разграничения и ждать новых указаний. Вертолёт был приписан к поисково-спасательной службе и должен был страховать два Ми-8, которые выполняли "задание в Мариуполе". Команду на вылет к месту падения эвакуационного вертолёта экипаж получил с помощью мобильного телефона.

"Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле", - рассказал пленный лётчик.

По его словам, их вертолёт был выпущен ещё в СССР 33 года назад. Вместо полагающегося навигационного оборудования экипаж использовал обычный прибор GPS, а для полётов в тёмное время суток им выдали очки ночного видения.

"Организация задачи была выполнена не наилучшим образом", - признаёт Бурлаков.

* организация запрещена в РФ