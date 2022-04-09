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Автор Дмитрий Плотников

В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев

Силовые структуры

В Мариуполе ликвидировали очередного известного карателя Рафаэля Агаева.

В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев

Агаев оказался сооснователем сети пиццерий Pizza Veterano, главной "фишкой" которой было приготовление еды экс-участниками карательной операции неонацистов на Донбассе.

О смерти карателя уже сообщил его бизнес-партнер Леонид Остальцев сообщает politcentr.ru.

"Русня тебя убила. Не просто российские солдаты, а русня. Вся эта недострана со своим недонаселением",- успел написать Остальцев.

Десятую часть от прибыли пиццерии Veterano перечисляли на подарки детям, отцы-каратели которых погибли.

Напомним, накануне ликвидировали еще одного лидера неонацистов - Тарас Бобанич, более известный как Хаммер. 

Он был замруководителя организации "Правый сектор" (запрещена в России), идеологом немалого количества нападений на русских по всей Украине.

А сегодня утром в Полтавской области, в Миргороде был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть двое пострадавших и значительные разрушения.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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