Под Изюмом ликвидировали очередного нацисткого лидера по кличке "Хаммер"

Еще один неонацист дисквалифицирован из гонки за будущее Украины. Безжалостный фанатик Тарас Бобанич, более известный как Хаммер.

Денацифицированный под Изюмом Бобанич был заместителем руководителя организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), идеологом немалого количества нападений на русских по всей Украине. Кстати, Тарас состоял в международных неонацистских объединениях, например "Мизонтропик Дивижн"(запрещена в РФ).

Он также координировал деятельность "резервных сотен" организации, по сути, тех же бандитов, которые терроризировали население всех украинских областей.

Напомним, российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме, сообщили в Минобороны России.

Денацификация Украины является одну из главных задач спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. И главари, и участники националистических батальонов являются преступниками по всем международным законам, а потому российская армия и следственные органы ведут тщательную охоту за всеми бандитами.