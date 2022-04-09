Еще один неонацист дисквалифицирован из гонки за будущее Украины. Безжалостный фанатик Тарас Бобанич, более известный как Хаммер.
Денацифицированный под Изюмом Бобанич был заместителем руководителя организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), идеологом немалого количества нападений на русских по всей Украине. Кстати, Тарас состоял в международных неонацистских объединениях, например "Мизонтропик Дивижн"(запрещена в РФ).
Он также координировал деятельность "резервных сотен" организации, по сути, тех же бандитов, которые терроризировали население всех украинских областей.
Напомним, российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме, сообщили в Минобороны России.
Денацификация Украины является одну из главных задач спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. И главари, и участники националистических батальонов являются преступниками по всем международным законам, а потому российская армия и следственные органы ведут тщательную охоту за всеми бандитами.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.