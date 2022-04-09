МО: Киев готовит новые провокации, чтобы обвинить РФ в массовых убийствах

Министерство обороны России рассказало о готовящихся провокациях против РФ. По данным ведомства, бандеровцы собираются обвинить российских военных в массовых убийствах жителей города Ирпень и готовят для этого новые провокации. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, солдаты из России покинули этот населённый пункт больше недели назад.

Накануне сообщалось, что украинские силовики ударили снарядом "Точка-У" по Краматорску и Донецку, из-за чего погибли многие мирные жители — около тридцати человек. О том, что удар был нанесён украинскими бригадами, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.