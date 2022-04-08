Басурин: Краматорск и Донецк атаковала одна бригада ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ракетный удар по Краматорску и Донецку осуществила одна бригада армии Украины.

"Фамилии в любом случае мы все узнаем — не только тех, кто кнопку нажимал, но и кто приказ отдавал", — заявил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

Также в разговоре с журналистами представитель Народной милиции сказал, что ДНР пока не установила контроль над Краматорском. Однако скоро город освободят, подчеркнул собеседник.

Известно, что в результате обстрела погибли 30 человек. На месте происшествия обнаружили обломки ракеты "Точка-У".