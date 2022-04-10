Кадыров заявил об оставшихся в Мариуполе "недобитых горстках бандеровцев"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз заявил о скором освобождении Мариуполя. По его словам, чеченские бойцы выполнили главные задачи, в городе остались "недобитые горстки бандеровцев".

"Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идёт работа, и она будет закончена", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что спецоперацией в Мариуполе руководит депутат Госдумы Адам Делимханов, который "целиком и полностью" обеспечит "нужный результат".

На днях Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 98%. Он сообщил, что остаётся незанятым завод "Азовсталь", который украинские националисты переоборудовали в настоящую крепость. Кадыров предрёк им конец в голливудском стиле, но без "хэппи-энда".