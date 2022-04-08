Кадыров: Мариуполь освобождён на 98 процентов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что весь Мариуполь почти освобождён, остались только отдельные вражеские укрытия. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

"Мариуполь освобождён на 98%. Остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость", — написал он в публикации.

Ранее глава Чечни рассказал об участи националистов из батальона "Азов"* в боях за Мариуполь. По его словам, под натиском опытных бойцов бандиты либо отправляются к Бандере, либо сверкают промозолёнными пятками.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.