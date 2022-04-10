Российские атомщики освобождены из плена на Украине

Росатом объявил, что четверо его сотрудников, удерживаемых украинскими властями с конца февраля, были освобождены в рамках обмена пленными и возвращены в Россию.

Первой хорошую новость в воскресенье объявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, рассказав об обмене пленными, который состоялся между Россией и Украиной в субботу вечером.

Представитель корпорации Росатом сообщил, что четверо сотрудников корпорации доставляли грузы необходимые для функционирования украинской электростанции на Ровенскую АЭС 23 февраля и с тех пор удерживались Украиной.

Генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев назвал задержание сотрудников в Украине "абсолютным беззаконием", добавив, что ситуация создала “очень плохой прецедент”, и призвал относиться к “мирной атомной энергетике” “подальше от политики".