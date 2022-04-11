ВМС США любопытно завершили свой "круиз" по Черному морю.
Такие выводы сделали военными экспертами из Китая.
Недавно Джо Байден совершил рабочую поездку в ЕС, в ходе которой посетил несколько стран. Свое евротурне президент США завершил публичным выступлением в Польше, где как обычно резкой разкритиковал Кремль.
По словам аналитиков из КНР, в то время как Вашингтон пытается добиться максимальной эскалации ситуации в Европе, Минобороны США действует в ином ключе, сообщает издание Sohu.
"Вашингтон по итогам поездки Байдена в Европу заявил о намерениях усилить санкции против РФ, а также расширить поставки вооружения на Украину", — отмечают эксперты.
В Sohu добавили, что в контексте резких высказываний главы Белого дома и других членов его администрации очень любопытно выглядят официальные заявления Минобороны США.
Представители Пентагона в публичном поле действуют куда более сдержанно, чем их коллеги из Госдепартамента. Например, представители военного ведомства США неоднократно подчеркивали о своем стремлении не допустить столкновения с Россией. Эта риторика весьма отличается от милитаристского настроя Госдепартамента.
Более того, официальный представитель Минобороны США Джон Кирби недавно заявил о выводе американских кораблей из Черного моря. Кирби отказался назвать сроки возвращения американских ВМС в регион, который флот США с завидной регулярностью посещал раньше. В КНР констатировали, что Штаты так стремительно вывели свои боевые единицы из Черного моря, что их действия напоминали бегство.
"Военные США убежали, поджав хвосты", — так и констатировали аналитики Sohu.
Как считают китайские эксперты, в Минобороны США более адекватно осознают силу войск РФ. В отличие от политиков и дипломатов Штатов, военные не желают иметь дело с действительно сильным противником, от которого лучше держаться подальше. В тот раз таким противником стал российский ВМФ, который внушил страх своим оппонентам.
Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.