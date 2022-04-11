Sohu: флот РФ вынудил ВМС США сбежать из Черного моря, "поджав хвосты"

ВМС США любопытно завершили свой "круиз" по Черному морю.

Такие выводы сделали военными экспертами из Китая.

Недавно Джо Байден совершил рабочую поездку в ЕС, в ходе которой посетил несколько стран. Свое евротурне президент США завершил публичным выступлением в Польше, где как обычно резкой разкритиковал Кремль.

По словам аналитиков из КНР, в то время как Вашингтон пытается добиться максимальной эскалации ситуации в Европе, Минобороны США действует в ином ключе, сообщает издание Sohu.

"Вашингтон по итогам поездки Байдена в Европу заявил о намерениях усилить санкции против РФ, а также расширить поставки вооружения на Украину", — отмечают эксперты.

В Sohu добавили, что в контексте резких высказываний главы Белого дома и других членов его администрации очень любопытно выглядят официальные заявления Минобороны США.

Представители Пентагона в публичном поле действуют куда более сдержанно, чем их коллеги из Госдепартамента. Например, представители военного ведомства США неоднократно подчеркивали о своем стремлении не допустить столкновения с Россией. Эта риторика весьма отличается от милитаристского настроя Госдепартамента.

Более того, официальный представитель Минобороны США Джон Кирби недавно заявил о выводе американских кораблей из Черного моря. Кирби отказался назвать сроки возвращения американских ВМС в регион, который флот США с завидной регулярностью посещал раньше. В КНР констатировали, что Штаты так стремительно вывели свои боевые единицы из Черного моря, что их действия напоминали бегство.

"Военные США убежали, поджав хвосты", — так и констатировали аналитики Sohu.

Как считают китайские эксперты, в Минобороны США более адекватно осознают силу войск РФ. В отличие от политиков и дипломатов Штатов, военные не желают иметь дело с действительно сильным противником, от которого лучше держаться подальше. В тот раз таким противником стал российский ВМФ, который внушил страх своим оппонентам.