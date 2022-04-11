EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Sohu: флот РФ вынудил ВМС США сбежать из Черного моря, "поджав хвосты"

Силовые структуры

ВМС США любопытно завершили свой "круиз" по Черному морю.

Sohu: флот РФ вынудил ВМС США сбежать из Черного моря, "поджав хвосты"

Такие выводы сделали военными экспертами из Китая.

Недавно Джо Байден совершил рабочую поездку в ЕС, в ходе которой посетил несколько стран. Свое евротурне президент США завершил публичным выступлением в Польше, где как обычно резкой разкритиковал Кремль.

По словам аналитиков из КНР, в то время как Вашингтон пытается добиться максимальной эскалации ситуации в Европе, Минобороны США действует в ином ключе, сообщает издание Sohu.

"Вашингтон по итогам поездки Байдена в Европу заявил о намерениях усилить санкции против РФ, а также расширить поставки вооружения на Украину", — отмечают эксперты.

В Sohu добавили, что в контексте резких высказываний главы Белого дома и других членов его администрации очень любопытно выглядят официальные заявления Минобороны США.

Представители Пентагона в публичном поле действуют куда более сдержанно, чем их коллеги из Госдепартамента. Например, представители военного ведомства США неоднократно подчеркивали о своем стремлении не допустить столкновения с Россией. Эта риторика весьма отличается от милитаристского настроя Госдепартамента.

Более того, официальный представитель Минобороны США Джон Кирби недавно заявил о выводе американских кораблей из Черного моря. Кирби отказался назвать сроки возвращения американских ВМС в регион, который флот США с завидной регулярностью посещал раньше. В КНР констатировали, что Штаты так стремительно вывели свои боевые единицы из Черного моря, что их действия напоминали бегство.

"Военные США убежали, поджав хвосты", — так и констатировали аналитики Sohu.

Как считают китайские эксперты, в Минобороны США более адекватно осознают силу войск РФ. В отличие от политиков и дипломатов Штатов, военные не желают иметь дело с действительно сильным противником, от которого лучше держаться подальше. В тот раз таким противником стал российский ВМФ, который внушил страх своим оппонентам.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Во Франции недовольные итогами первого тура выборов вышли на улицы
Кийосаки: США на грани краха, обнищания 50% населения и революции
Sohu: флот РФ вынудил ВМС США сбежать из Черного моря, "поджав хвосты"
Дания заявила об отказе от российского газа, который покупала у Германии
Российский резервный фонд пополнен на 273,4 миллиарда рублей
Латвийскому городу грозит утечка аммиака из-за антироссийских санкций
Трамп заявил, что Байден унизил Америку
В украинском городе Мелитополь дети вернулись к занятиям в школе
Российские атомщики освобождены из плена на Украине
Диетолог Соломатина: людям с проблемами с желудком нельзя злоупотреблять зеленью
Популярное
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины

Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.

Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Мир. Новости мира
МВД Украины сообщило о задержании 2,2 тысяч военнообязанных украинцев на границе
Людмила Черткова "Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе Людмила Черткова Ирина Шлионская Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее Ирина Шлионская Александр Артамонов Россия наладила массовый выпуск боевых БПЛА Александр Артамонов
Гипотезы. Наука
В момент смерти мозг не перестаёт работать, доказали учёные
Новости Европы
"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе
Ксению Собчак задержали в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив
Шоу-бизнес
Ксению Собчак задержали в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив
Последние материалы
Кийосаки: США на грани краха, обнищания 50% населения и революции
Sohu: флот РФ вынудил ВМС США сбежать из Черного моря, "поджав хвосты"
Дания заявила об отказе от российского газа, который покупала у Германии
Российский резервный фонд пополнен на 273,4 миллиарда рублей
Латвийскому городу грозит утечка аммиака из-за антироссийских санкций
Трамп заявил, что Байден унизил Америку
В украинском городе Мелитополь дети вернулись к занятиям в школе
Российские атомщики освобождены из плена на Украине
Диетолог Соломатина: людям с проблемами с желудком нельзя злоупотреблять зеленью
Силуанов заявил, что Россия будет судиться, если Запад объявит ей дефолт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников