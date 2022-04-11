Вассерман пояснил, что резко остановило НАТО от ввода войск на Украину

Политический аналитик, публицист и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что же заставило резко остановить НАТО от ввода войск на Украину.

Вассерман заявил, что в Североатлантическом альянсе вдруг резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину после применения РФ гиперзвуковой ракеты "Кинжал".



Против государства, обладающим такими возможностями, идти безрассудно. В Альянсе и раньше понимали, что это для них чрезвычайно опасно, а теперь тема и сама ушла из обсуждения, считает эксперт.

Васерман также отмечает, что российских возможностей достаточно, чтобы остановить любого противника. По его мнению, киевский режим сейчас представляет опасность для самого себя и других стран. А вот РФ не бросит на произвол судьбы русских граждан на Украине.

Эксперт также сообщил,что Германия уже официально выразила по этому поводу обеспокоенность.

"Но так для того и действовали, чтобы они беспокоились. Против страны, обладающей такими возможностями, идти рискованно. То, что мы в состоянии построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, известно давным-давно. А сейчас мы показали, что нам даже не надо его строить. У нас достаточно возможностей, чтобы просто не дать противнику предложить нам повод для строительства этого канала", — подытожил Вассерман.

Напомним, Министерство обороны России сообщало детали поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиакомплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Тогда были уничтожены подземные защищенные хранилища авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У" в Ивано-Франковской области и крупные склады ГСМ в Николаевской области.