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Автор Дмитрий Плотников

Вассерман пояснил, что резко остановило НАТО от ввода войск на Украину

Силовые структуры

Политический аналитик, публицист и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что же заставило резко остановить НАТО от ввода войск на Украину.

Вассерман пояснил, что резко остановило НАТО от ввода войск на Украину

Вассерман заявил, что в Североатлантическом альянсе вдруг резко прекратили обсуждать возможности ввода войск на Украину после применения РФ гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
 
Против государства, обладающим такими возможностями, идти безрассудно. В Альянсе и раньше понимали, что это для них чрезвычайно опасно, а теперь тема и сама ушла из обсуждения, считает эксперт.

Васерман также отмечает, что российских возможностей достаточно, чтобы остановить любого противника. По его мнению, киевский режим сейчас представляет опасность для самого себя и других стран. А вот РФ не бросит на произвол судьбы русских граждан на Украине.

Эксперт также сообщил,что Германия уже официально выразила по этому поводу обеспокоенность.

"Но так для того и действовали, чтобы они беспокоились. Против страны, обладающей такими возможностями, идти рискованно. То, что мы в состоянии построить пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой, известно давным-давно. А сейчас мы показали, что нам даже не надо его строить. У нас достаточно возможностей, чтобы просто не дать противнику предложить нам повод для строительства этого канала", — подытожил Вассерман.

Напомним, Министерство обороны России сообщало детали поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиакомплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

Тогда были уничтожены подземные защищенные хранилища авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У" в Ивано-Франковской области и крупные склады ГСМ в Николаевской области.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы анатолий вассерман
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