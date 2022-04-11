Два украинских самолёта Су-25 сбили в районе Изюма силы ПВО ВС РФ

Два штурмовика Су-25 сбили в окрестностях города Изюм российские силы ПВО, заявили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолёта Су-25", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Также ПВО ВС РФ уничтожили четыре украинских беспилотника, обнаруженных в Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, в районе села Посад-Покровское Херсонской области российским военным удалось сбить украинский военный вертолет Ми-24, открыв по нему сосредоточенный огонь из стрелкового оружия.

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по 78 украинским военным объектам, в том числе по трём командным пунктам, четырём складам с боеприпасами, 58 опорным пунктам и местам скопления боевой техники, а также трём позициям ЗРК.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 129 самолётов, 99 вертолётов, 243 ЗРК, 441 беспилотник, около 2080 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок РСЗО, более 90 артиллерийских орудий и миномётов, а также свыше 2000 единиц спецавтотехники.