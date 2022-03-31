EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Силы ПВО ДНР сбили два украинских вертолёта под Мариуполем

Силовые структуры

Два украинских вертолёта уничтожили силы ПВО ДНР 31 марта, заявили в Народной милиции республики.

Силы ПВО ДНР сбили два украинских вертолёта под Мариуполем

"Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника", сообщает Telegram-канал ведомства.

По информации Народной милиции, одна из "вертушек" упала в окрестностях населённого пункта Рыбацкое. Информация о месте, где упал другой вертолёт, а также о числе уничтоженных украинских военных в настоящее время уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российской авиацией уничтожено 52 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, несколько складов с оружием, боеприпасами и ГСМ, по одному ЗРК С-300 и "Бук-М1", а также две РСЗО. Кроме того, авиаудары нанесены по 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники ВСУ. Российские силы ПВО за сутки сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Силы ПВО ДНР сбили два украинских вертолёта под Мариуполем
Сын Байдена финансировал биолаборатории на Украине
Собчак заметила политика Сергея Капкова в аэропорту Тель-Авива
Киберэксперт: при включенном VPN нельзя открывать аккаунты в банках и почту
МИД РФ: Лавров и Кулеба встретятся, если переговоры будут содержательными
Крис Рок впервые отреагировал на удар от Уилла Смита: "Серьёзно и смешно"
Бибилов предложил единое название для Южной и Северной Осетии в составе РФ
Руководство МВД призвало российских полицейских собрать вещмешки
В Ханты-Мансийске из-за метели столкнулись 22 автомобиля
Российские военные взяли под контроль посёлок в Донецкой области
Популярное
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.

"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Политика. Новости и аналитика
Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна
Ирина Шлионская Заброшенный город Бостон Миллс приобрёл славу "адского места" Ирина Шлионская Любовь Степушова В Казахстане организовали травлю русской за одобрение действий России на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Кремль
Стратегия или позор в Стамбуле: все ждут объяснений от Путина
Спецоперация на Украине: варианты развития и возможные последствия
Мир. Новости мира
Спецоперация на Украине: варианты развития и возможные последствия
Последние материалы
Марков: переговоры с Киевом нужны для мягкого заключения мира
Базы горючего ВСУ в четырёх городах уничтожили крылатыми ракетами ВС РФ
Климов: Япония может разрушить весь прогресс в отношениях с РФ из-за Курил
Зеленский обратился к Австралии: нужно ввести "мощные" санкции против РФ
Президент Бибилов: "объединение Осетий" в составе России необходимо
Российская авиация уничтожила за ночь 52 военных объекта Украины
Премьер Японии заявил, что страна не откажется от проекта "Сахалин-2"
Американский инвестор Таунсэнд: рубль отыграл все потери после введения санкций
Госдума: Токио принял статус Курил как "оккупированных" из-за давления США
В ДНР заявили о 46 раненых мирных жителях от обстрелов ВСУ за сутки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников