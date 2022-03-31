Силы ПВО ДНР сбили два украинских вертолёта под Мариуполем

Два украинских вертолёта уничтожили силы ПВО ДНР 31 марта, заявили в Народной милиции республики.

"Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника", сообщает Telegram-канал ведомства.

По информации Народной милиции, одна из "вертушек" упала в окрестностях населённого пункта Рыбацкое. Информация о месте, где упал другой вертолёт, а также о числе уничтоженных украинских военных в настоящее время уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российской авиацией уничтожено 52 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, несколько складов с оружием, боеприпасами и ГСМ, по одному ЗРК С-300 и "Бук-М1", а также две РСЗО. Кроме того, авиаудары нанесены по 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники ВСУ. Российские силы ПВО за сутки сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".