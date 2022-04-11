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Автор Елена Ивченко

"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"

Силовые структуры

Сегодня, 11 апреля, Украинская 36-ая бригада морских пехотинцев, находящаяся на территории мариупольского завода "Азовмаш", написала прощальное обращение к украинскому народу, в котором сообщило, действующая власть их попросту "списала", добавив, что заявления советника президента Алексея Арестовича и самого лидера Украины Владимира Зеленского о поддержке делаются для отвода глаз.

"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"

Морпехи рассказали, что у них куча раненых и погибших, нет провизии и боеприпасов.

"Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады", — говорится в обращении украинских военнослужащих, опубликованном в Facebook.

Военные добавили, что бои ведут не только солдаты, а повара, водители и даже оркестр, однако у бригады закончились боевые комплекты.

"С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, потому как бк не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен противника", — говорится в заключении прощального письма морпехов.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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