"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"

Сегодня, 11 апреля, Украинская 36-ая бригада морских пехотинцев, находящаяся на территории мариупольского завода "Азовмаш", написала прощальное обращение к украинскому народу, в котором сообщило, действующая власть их попросту "списала", добавив, что заявления советника президента Алексея Арестовича и самого лидера Украины Владимира Зеленского о поддержке делаются для отвода глаз.

Морпехи рассказали, что у них куча раненых и погибших, нет провизии и боеприпасов.

"Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады", — говорится в обращении украинских военнослужащих, опубликованном в Facebook.

Военные добавили, что бои ведут не только солдаты, а повара, водители и даже оркестр, однако у бригады закончились боевые комплекты.