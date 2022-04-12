Окончание военной спецоперации на Украине невозможно без взятия Киева

Результат военной специальной операции на Украине невозможен без взятия Киева и смены администрации.

Об этом заявил доктор философских наук Леонид Крутаков.

"Облегчения и послабления ситуации, если мы остановимся на Донбассе и Луганске в отношении России не будет. Миром это будет расценено как поражение", — говорит эксперт.

Леонид Крутаков указал, что здесь надо брать пример с Соединённых Штатов. Они, когда заходят в какую-нибудь страну — всегда меняют там власть. С сегодняшним украинским режимом нам договариваться абсолютно бесполезно. И любой договор России и Украины будет даже не новым "Минском (2,3,4)", а банальным соглашением о прекращении огня, за которым последует расчленение на части.

И если мы остановимся в пределах ЛДНР, облегчения и послабления ситуации в отношении России не будет. Мир расценит это как поражение, подчеркнул эксперт в беседе с Царьградом.

Крутаков добавил, что не случайно канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Великобритании Борис Джонсон недавно обмолвились, что задача объединённого Запада — не допустить победы РФ на Украине. Пускай это будет выглядеть как соглашение или как временная мера, главное, чтобы Москва не дошла до Киева и не сменила действующий режим.

В этом случае Россия будет унижена и оскорблена, а потом с ней можно будет делать всё, что пожелаешь.