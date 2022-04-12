EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Окончание военной спецоперации на Украине невозможно без взятия Киева

Силовые структуры

Результат военной специальной операции на Украине невозможен без взятия Киева и смены администрации.

Окончание военной спецоперации на Украине невозможно без взятия Киева

Об этом заявил доктор философских наук Леонид Крутаков.

"Облегчения и послабления ситуации, если мы остановимся на Донбассе и Луганске в отношении России не будет. Миром это будет расценено как поражение", — говорит эксперт.

Леонид Крутаков указал, что здесь надо брать пример с Соединённых Штатов. Они, когда заходят в какую-нибудь страну — всегда меняют там власть. С сегодняшним украинским режимом нам договариваться абсолютно бесполезно. И любой договор России и Украины будет даже не новым "Минском (2,3,4)", а банальным соглашением о прекращении огня, за которым последует расчленение на части.

И если мы остановимся в пределах ЛДНР, облегчения и послабления ситуации в отношении России не будет. Мир расценит это как поражение, подчеркнул эксперт в беседе с Царьградом.

Крутаков добавил, что не случайно канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Великобритании Борис Джонсон недавно обмолвились, что задача объединённого Запада — не допустить победы РФ на Украине. Пускай это будет выглядеть как соглашение или как временная мера, главное, чтобы Москва не дошла до Киева и не сменила действующий режим.

В этом случае Россия будет унижена и оскорблена, а потом с ней можно будет делать всё, что пожелаешь.

"Это будет чудовищное национальное падение веры в возможности России. Это будет катастрофа", — подытожил Крутаков.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев
Sberbank
Новости
Окончание военной спецоперации на Украине невозможно без взятия Киева
ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет
Бавария просит Берлин одуматься и не губить страну отказом от газа из России
Американцы раскрыли хронологию расширения НАТО: начнётся летом
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Немцы готовы поставлять на Украину списанные танки - "завалялось 50 штук"
Подработка? - Легко! В России бум на рынке "временного" труда
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев
Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Ирина Шлионская Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз? Ирина Шлионская Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев Любовь Степушова У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном Любовь Степушова
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет
Бавария просит Берлин одуматься и не губить страну отказом от газа из России
Американцы раскрыли хронологию расширения НАТО: начнётся летом
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Ким Чен Ын – 10 лет у руля страны
Немцы готовы поставлять на Украину списанные танки - "завалялось 50 штук"
Подработка? - Легко! В России бум на рынке "временного" труда
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев
Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников