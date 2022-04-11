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Автор Дмитрий Плотников

Ищенко: спецоперация РФ на Украине закончилась и теперь будет война

Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему военная спецоперация на Украине закончилась и теперь начинается настоящая война.

Ищенко: спецоперация РФ на Украине закончилась и теперь будет война

Подталкиваемая американцами Варшава обязательно вмешается в конфликт, который уже из силовой операции превратился в самую настоящую войну.

"Вариантов мира нет. Есть только вариант победы. Как Зеленский, когда избирался, говорил: "Я принесу вам мир. Но это будет наш мир". И Порошенко это же говорил. Точно так же сейчас говорят и американцы: "Мы очень хотим мира и стремимся к нему, но это должен быть мир на наших условиях",- уверен политолог.

Мир на их условиях без военной, политической или экономической катастрофы в РФ невозможен. Запад обязательно попытается эту катастрофу устроить, подчёркивает Ищенко.

Все действия РФ на Украине, как и во всем мире, надо соизмерять с глобальными западными планами. США руководят более компетентные, последовательные политэлиты, чем Джо Байден, заявляет эксперт.

"Понятно, что Байден – смешной старик. И понятно, что Байден Соединенными Штатами не управляет. И его вице-президент не управляет. Если бы эти двое управляли Соединенными Штатами, то их бы уже просто не было. Человек, который утром не помнит, как его зовут, а вечером не знает, кто он такой, а вторая от рождения в сознание не приходила, не могут управлять огромной ядерной державой", - подчёркивает Ростислав Ищенко.

Штатами управляет весьма последовательная, грамотно работающая элита. Байден с Камалой – они как клоун Зеленский. Тот тоже думает, что он – Бонапарт, а на самом деле он ничего не решает. И даже не решает, "жить ему или умереть", уверен Ищенко.

И масштабная война теперь просто неизбежна из-за агрессивной американской политики, предпочитающей управлять театром военных действий, подстрекая ЕС на военный конфликт с РФ.

 Ситуация не такая благостная. Вашингтон не сдулся, не сдался, и еще не скоро собирается это сделать, а значит, этот кризис затянется. Даже без Варшавы затянется. И то, что в этот конфликт поляки все же полезут – вероятность этого растёт с каждым днем.

Ибо когда ты создал на границе ударную группировку, когда конструируешь военный союз, когда кричишь о том, что тебе на все наплевать и все равно начнешь защищать собственные интересы на Украине, готовишься к конфликту, то потом будет очень трудно дать заднюю. А поляки и вида не подают, что отыгрыгаюся назад. 

Военную спецоперацию мы планировали сначала, но сейчас – это уже почти война. И если бы это закончилось за месяц, можно было бы говорить, что это спецоперация, – подытожил Ищенко.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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