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Автор Светлана Нерадовская

Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным

Силовые структуры

По словам британского наёмника, который сейчас сражается в Мариуполе на стороне Киева, его подразделение не видит другого выхода, кроме как сложить оружия и сдаться армии РФ. Информация об этом содержится в переписках и постах в соцсетях, сообщает британское издание Daily Mail.

Иностранный наёмник в Мариуполе: нам придётся сдаться российским военным

Военнослужащий из Британии, Эйден Аслин, 28 лет от роду, признался, что ежедневные изматывающие бои с российскими войсками полностью истощили и ресурсы боевиков, и их моральный дух.

"У нас нет ни еды, ни боеприпасов. Было приятно иметь со всеми дело, надеюсь, эта война скоро закончится", — написал Аслин.

Также британский наёмник надеется, что в будущем будет возможен обмен военнопленными с российской стороной.

В материале уточняется, что конкретно этот британской наёмник, имеющий боевой опыт в Сирии, был уже почти украинцем — в 2018 году он переехал на Украину, в Николаев из Нью-Йорка по личным причинам, встретив свою любовь в лице украинки. Осенью должна была состояться их свадьба, но спецоперация внесла коррективы в личные планы британца и его украинской возлюбленной.

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина
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