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Автор Юлия Миленина

Минобороны: украинские военные в Мариуполе пытались с боем выйти из окружения

Силовые структуры

Российские военные пресекли попытку украинских боевиков на заводе имени Ильича в Мариуполе выйти из окружения. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны: украинские военные в Мариуполе пытались с боем выйти из окружения

Он отметил, что в понедельник, 11 апреля, в тёмное время суток украинские войска, окружённые на предприятии, безуспешно попытались вырваться из Мариуполя.

"Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике хотела с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении", — прокомментировал Конашенков на брифинге.

Генерал-майор подчеркнул: Вооружённые силы России ударами авиации и артиллерии сорвали планы украинских военных по выходу из окружения.

Он также добавил, что армия РФ уничтожила три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и порядка 50 человек личного состава. Ещё 42 представителя ВСУ сдались в российский плен, сложив оружие.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь конашенков
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