WP: США собираются передать Украине вертолёты Ми-17 и внедорожники Humvee

Министерство обороны США планирует предоставить Украине бронированные внедорожники Humvee и другую современную технику. Об этом сообщает The Washington Post.

Американские чиновники, решившие сохранить анонимность, рассказали в интервью изданию, что администрация главы США Джо Байдена собирается резко расширить спектр вооружений, поставляемых Киеву.

"Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование", — подчёркивается в материале.

По данным WP, новый пакет военной помощи Украине обойдётся американскому бюджету в 750 миллионов долларов.

Помимо бронированных внедорожников, США хотят передать Киеву вертолёты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы, которые понадобятся армии при химической, биологической или ядерной атаке.

Ранее Байден обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном ситуацию на Украине и возможность предоставления нового оборудования Киеву. Они договорились об усилении военной поддержки ВСУ.