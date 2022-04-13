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Автор Евгения Васильева

Военный политолог: Япония вступит в AUKUS и укрепит агрессивный союз

Силовые структуры

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные японская газета Sankei о неофициальном приглашении Токио в альянс AUKUS, в который входят Штаты, Британия и Австралия.

Военный политолог: Япония вступит в AUKUS и укрепит агрессивный союз

"Никто не скрывает из участников этого блока, что он является определённым эшелоном защиты от Китая. Вряд ли этот альянс может состоять только из трёх членов. Их можно назвать неким фундаментом, к которому должны прирастать государства из южно-азиатского региона", — объяснил специалист.

Также он напомнил о существовании союза QUAD, который больше не является предметом пристального внимания Вашингтона. По информации эксперта, в блок входят следующие страны:

  • Индия,
  • Япония,
  • США,
  • Австралия.

"Япония — это продолжение Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе или, как сейчас принято говорить, в Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, Токио должен подтянуться к этому более агрессивному союзу AUKUS. Я не исключаю, кстати, в перспективе, что Южной Корее тоже поступит предложение о вступлении в блок", — сказал политолог.

Собеседник издания отметил, что из-за членства Японии в AUKUS в мире вырастет напряжённость. Токио является историческим врагом КНР, подчеркнул Кошкин.

"Япония и Россия даже не находятся в режиме мирного договора. Так что Токио в случае вступления в союз англосаксов укрепит их своими ресурсами, традиционными возможностями, как самураи", — заключил специалист.

Ранее японские журналисты предупредили, что Токио может стать частью блока AUKUS. По информации СМИ, соответствующее предложение озвучил Вашингтон. Как заявили источники Sankei, новый член альянса поможет с разработкой гиперзвуковых ракет и другого подобного оружия.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша китай россия япония австралия андрей кошкин великобритания
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