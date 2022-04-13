Военный политолог: Япония вступит в AUKUS и укрепит агрессивный союз

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные японская газета Sankei о неофициальном приглашении Токио в альянс AUKUS, в который входят Штаты, Британия и Австралия.

"Никто не скрывает из участников этого блока, что он является определённым эшелоном защиты от Китая. Вряд ли этот альянс может состоять только из трёх членов. Их можно назвать неким фундаментом, к которому должны прирастать государства из южно-азиатского региона", — объяснил специалист.

Также он напомнил о существовании союза QUAD, который больше не является предметом пристального внимания Вашингтона. По информации эксперта, в блок входят следующие страны:

Индия,

Япония,

США,

Австралия.

"Япония — это продолжение Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе или, как сейчас принято говорить, в Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, Токио должен подтянуться к этому более агрессивному союзу AUKUS. Я не исключаю, кстати, в перспективе, что Южной Корее тоже поступит предложение о вступлении в блок", — сказал политолог.

Собеседник издания отметил, что из-за членства Японии в AUKUS в мире вырастет напряжённость. Токио является историческим врагом КНР, подчеркнул Кошкин.

"Япония и Россия даже не находятся в режиме мирного договора. Так что Токио в случае вступления в союз англосаксов укрепит их своими ресурсами, традиционными возможностями, как самураи", — заключил специалист.

Ранее японские журналисты предупредили, что Токио может стать частью блока AUKUS. По информации СМИ, соответствующее предложение озвучил Вашингтон. Как заявили источники Sankei, новый член альянса поможет с разработкой гиперзвуковых ракет и другого подобного оружия.