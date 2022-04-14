Российские БПЛА смогут автоматически распознавать военную технику НАТО

Российские разведывательные и ударные беспилотники смогут безошибочно определять автоматически военную технику Североатлантического альянса. Как сообщил информированный источник, это станет возможно благодаря цифровому каталогу.

Согласно информации, в БПЛА получат каталог с образцами всей техники, которая находится на вооружении у альянса. Формироваться "видение" будет за счёт нейросети, что безошибочно позволит вычислить оружие НАТО как в зоне видимости, так и в инфракрасном диапазоне.

"Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать её на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт", — пояснил источник РИА Новости.

Кроме того, дроны смогут распознать "НАТОвскую" технику, даже если она была в зоне видимости несколько секунд или показалась лишь часть техники.