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Автор Дмитрий Плотников

Советник Зеленского Арестович пригрозил России "своей резьбой"

Силовые структуры

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович часто делает весьма неадекватные и лживые сообщения.

Советник Зеленского Арестович пригрозил России "своей резьбой"

Вот и теперь он пригрозил России некой "резьбой", которая "найдётся" в случае ударов по "органам управления" Украины.

"Давайте эскальнём", — довольно туманно заявляет Арестович.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что РФ не намерена терпеть атаки украинской армии на российские территории. В противном случае, в Минобороны не исключают, что Армия России нанесёт ответный удар по Киеву.

В интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории России) Арестович прокомментировал заявление Министерства обороны РФ, пригрозив ответными ударами.

"Мы всегда к этому готовы, пусть летит. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба", — заявил советник Зеленского.

По словам Арестовича, необходимо "быть аккуратным в вопросе поднятия ставок", "потому что возможности по Российской Федерации, сразу хочу сказать, у нас прекрасные".

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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