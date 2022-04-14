Жители Харьковской области вышли навстречу ВС РФ с российскими флагами

Все больше и больше украинцев освобождаются от киевского режима в ходе военной спецоперации России. И надо сказать, подавляющее большинство жителей Украины этому чрезвычайно рады.

Вот и в Харьковской области местные жители вышли навстречу Армии России с флагами. Трогательные кадры показал военкор КП Александр Коц.

На ролике, сделанном из военной колонны, видно, как из домов в Харьковской области выходят люди самого разного возраста и некоторые из них сразу идут с российскими флагами. Прекрасно видно, что людей никто не выгоняет насильно - жители целыми семьями идут поприветствовать колонну наших солдат.

Надо сказать, что такая реакция местного населения уже не вызывает удивления - народ долгие 8 лет находился под давлением бандеровцев и преступных украинских властей, которые по сути захватили контроль над Украиной после государственного переворота. Сегодня же люди понимают, что вместе с нашей армией к ним приходит долгожданная настоящая свобода.

А вот в посёлке Циркуны Харьковской области мирные жители пока еще перемещаются по улицам под непрерывным огнём ВСУ. Люди просят журналистов не показывать их лица, потому что боятся, что бандеровцы начнут артудары по их домам.