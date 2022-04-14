Кедми: решающий фактор в спецоперации на Украине - устойчивость власти

Военно-политический эксперт Яков Кедми назвал решающий фактор в военной специальной операции России по демилитаризации и денацификации на Украине.

Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" рассказал, почему в противостоянии с Западом Москва все равно выдержит, указав на решающий фактор в специальной операции.

"В любой военной операции больше всего определяет ситуацию устойчивость власти. Она сегодня в России наивысшая за всю историю", – заявил Кедми.

Эксперт убеждён, что "никакое экономическое и внешнее давление власть эту сломать не может". Кедми при этом считает, устойчивость власти стран Запада сейчас "весьма низкая и опускается до критического уровня".

Это касается основных стран: Соединённых Штатов, Франции, ФРГ и Британии. А Польша и страны Прибалтики, "никого не интересуют", отмечает эксперт.

Что касается Китая, то там знают, что РФ не нуждается в его военной поддержке.