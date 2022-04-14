Ищенко заявил, что у России необходимости в мобилизации

Частичная мобилизация на территории России невозможна.

На данном этапе военной специальной операции в ней нет необходимости. Это заявмл политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт считает, что Россия может добиться успехов в ходе специальной операции на Украине без проведения мобилизации в ВС, пишет ПолитРоссия.

"Россия может себе позволить сначала сконцентрировать войска в Донбассе и разбить донбасскую группировку, а потом так по очереди", — уверен Ищенко.

Также, по его мнению, очень многое будет в спецоперации зависеть от ожесточенности сопротивления украинских войск. Однако сегодня можно наблюдать, как военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен, что может говорить о возможном скорейшем завершении спецоперации, по крайней мере на данном направлении.

А сегодня, 14 апреля на ротацию к заводу "Азовсталь" заехали кадровые военные из Осетии. Именно они, вместе с другими частями России и Народной милиции ДНР, будут дожимать самые остатки неонацистов.

Ребята спокойны, уверены, готовы к тяжёлой работе. Словом боевой дух наших военных на высшем уровне.