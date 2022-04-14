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Автор Игорь Рябов

Кадыров: жители Донбасса получили пятитысячные купюры от чеченских бойцов

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой чеченские бойцы раздают жителям Донбасса пятитысячные купюры от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

На кадрах фигурирует командир ОМОН "Ахмат-Крепость" управления Росгвардии по Чечне Аслан Хизриев. Он сказал, что Кадыров прислал бойцов в ДНР, чтобы они помогали местным жителям.

"Мы против нацистов, этих подлых шакалов", — подчеркнул он.

В опубликованном Кадыровом видео жители Донбасса благодарят чеченцев за "человечность и доброту".

Днём ранее глава Чечни рассказал, что киевские власти пичкают наёмников наркотиками, чтобы поддерживать их пошатнувшийся боевой дух.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
днр донбасс рамзан кадыров
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