Кадыров рассказал о подготовке добровольцев перед отправкой на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские добровольцы перед отправкой на Украину получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа под Гудермесом.

По словам Кадырова, лучшие инструкторы Чечни учат добровольцев основам ведения боя. Подготовка проходит "максимально быстро и качественно", написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Он добавил, что добровольцы из разных регионов России приезжают в Чечню, чтобы отправиться на Украину и "давить нацистскую нечисть".

В среду, 13 апреля Кадыров сообщил, что киевские власти используют наркотики для того, чтобы поддерживать пошатнувшийся боевой дух наёмников.

Ранее Кадыров заявил, что в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен.