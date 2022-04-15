Склад с оружием ВСУ уничтожен в Приволье в результате авиаудара ВС РФ

Склад с вооружениями украинских военных уничтожила российская авиация.

По информации министерства обороны РФ, российские лётчики уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения накануне, 14 апреля, в окрестностях города Приволье в Луганской области.

Всего за минувший день российская авиация нанесла удары по семи украинским военным объектам, в том числе по местам скопления бойцов и бронетехники 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад ВСУ в окрестностях Богородничного, Великой Новосёлки, Ивановки, Краматорска и Теминовки.

Сообщается, что российские ракетчики и артиллеристы уничтожили 132 объекта ВСУ. В частности, удары нанесены по восьми пунктами управления, складу боеприпасов, четырем артиллерийским батареям, 110 опорным пунктам и местам скопления украинских военных.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 131 украинский самолёт и 104 вертолёта, 245 ЗРК, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок РСЗО, более 950 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2088 единиц спецавтотехники.