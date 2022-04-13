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Склад боеприпасов ВСУ уничтожила российская авиация в Луганской области
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Автор Владимир Васютченко

Склад боеприпасов ВСУ уничтожила российская авиация в Луганской области

Силовые структуры

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в результате удара российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, накануне, 12 апреля, российские лётчики также нанесли удары по восьми районам сосредоточения украинской военной техники в населённых пунктах Глазуновка, Пришиб и Пятигорское Харьковской области.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 130украинских самолётов и 99 вертолётов, 244 ЗРК, 445 беспилотников, более 2150 танков и других боевых бронированных машин, свыше 240 установок РСЗО, 924 артиллерийских орудия и миномёта, а также 2063 единицы спецавтотехники.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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